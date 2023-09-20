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    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
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Можно ли есть апельсины, на которых есть это?

Часто внутри апельсина есть небольшой "апельсинчик", зародыш. Опасны ли такие "беременные" апельсины? Можно ли их есть? Являются ли они генетические модифицированными? Откуда вообще берется недоразвитый апельсинчик внутри? Ответим на эти вопросы.

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