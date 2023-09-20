Можно ли есть апельсины, на которых есть это?

Часто внутри апельсина есть небольшой "апельсинчик", зародыш. Опасны ли такие "беременные" апельсины? Можно ли их есть? Являются ли они генетические модифицированными? Откуда вообще берется недоразвитый апельсинчик внутри? Ответим на эти вопросы.