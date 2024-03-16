«Крым – это место силы» Так отмечает заведующий структурным подразделением «Кардиологический диспансер» больницы имени Семашко Валерий Садовой.
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«Крым – это место силы» Так отмечает заведующий структурным подразделением «Кардиологический диспансер» больницы имени Семашко Валерий Садовой.