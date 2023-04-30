Телеканал «Моя Планета»

3 919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Галахова
    Жаль такую красоту! Ещё за прошлое до конца Гансы не ответили , и снова  продолжают гадить России.Усадьба Половцева...
  • Воробей
    Слухи не обязательно правда. Вы можете себе представить резонным, чтобы крыса или питон стали нырять через это колено...В центральном Таи...
  • НС
    да там же ничего особенного - просто "колено" с водой, чтобы газы из канализации не воняли.  Был же случай - крыса из...В центральном Таи...

Новороссийск: здесь есть всё, что нужно горожанину, но нет ничего, что нужно туристу

Новороссийск: здесь есть всё, что нужно горожанину, но нет ничего, что нужно туристу

Новороссийск показался мне городом из составных частей: на 60% — мрачный промышленный пейзаж с громадными техническими сооружениями времён советской эпохи; на 20% — районы с безликими панельками и хоть и более оригинальными, но и одновременно более уродливыми многоэтажками эры архитектурного брутализма; на 10% — центр города с большим и зелёным бульваром, напоминающим даже часть московского Бульварного кольца; и на 10% — длинная набережная, несколько раз меняющаяся — от современной и почти по-европейски благоустроенной до неухоженной с массивными советскими военными памятниками.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх