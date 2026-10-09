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Регионы России

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Омбудсмен РФ потребовала реакции ООН на удар ВСУ по гуманитарной миссии в Донецке

Омбудсмен РФ потребовала реакции ООН на удар ВСУ по гуманитарной миссии в Донецке

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова потребовала от Организации Объединённых Наций отреагировать на атаку Вооружённых сил Украины по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке.

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