Гендиректор «Крыльев Советов» вручил ушедшему из клуба Корниленко футболку с символом бесконечности

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев вручил ушедшему из клуба Сергею Корниленко футболку с символом бесконечности.
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