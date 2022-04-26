«Не занимай чужое место!»: Роднина раскритиковала Загитову за пропуск занятий и неуспеваемость в ВУЗе

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала олимпийскую чемпионку Алину Загитову за пропуск занятий и неуспеваемость в ВУЗе.

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