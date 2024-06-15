Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин, известный, как "любимые генерал Путина", в Национальном центре управления обороной провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, и иных высокотехнологичных изделий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии