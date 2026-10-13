Жилец избил сотрудника УК из-за отопления в Новосибирске

В Новосибирске 12 октября жилец напал на сотрудника управляющей компании после попытки объяснить, что вопрос отсутствия отопления решается через диспетчерскую службу.
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