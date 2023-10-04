Россияне ринулись за машинами

Расходы жителей России на приобретение машин в последний летний месяц составили 343,9 млрд рублей. Таким образом, покупки легковых авто выросли в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигл 344 млрд рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «Открытия авто» и агентства «Автостат», Но 22-й год, ладно, не показателен.