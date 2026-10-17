Без Винисиуса станет лучше.В девятом туре испанской Ла Лиги встретятся «Реал Мадрид» и «Севилья». Мадридцы на днях вырвали победу у «Ромы» в Лиге чемпионов и теперь сыграют с соседями по турнирной таблице.