Без Винисиуса станет лучше.В девятом туре испанской Ла Лиги встретятся «Реал Мадрид» и «Севилья». Мадридцы на днях вырвали победу у «Ромы» в Лиге чемпионов и теперь сыграют с соседями по турнирной таблице.
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