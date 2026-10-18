Оригинальность косметики оценивают по целому набору данных: реквизитам продавца, декларации о соответствии или свидетельству о государственной регистрации, информации о поставщике, маркировке, номеру партии.
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