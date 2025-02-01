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Дерматовенеролог рассказала о влиянии проблем с ЖКТ на кожу

Дерматовенеролог рассказала о влиянии проблем с ЖКТ на кожу

Современные исследования указывают на тесную связь между состоянием кожи и работой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), отметила кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

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