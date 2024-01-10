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Военные стянули тяжелую технику в центр столицы Эквадора

Военные стянули тяжелую технику в центр столицы Эквадора

С 8 января в Эквадоре активизировались преступные группировки. 9 января президент объявил 22 банды террористическими, затем армия стянула в центр Кито военную технику, в беспорядках на западе страны погибли восемь человек.

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