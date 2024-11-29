Татьяна Навка решила рассекретить беременность

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка доказала, что возможно все, поделившись трогательными снимками. В центре внимания оказалась её коллега, 52-летняя фигуристка Маргарита Дробязко, которая на протяжении 24 лет счастлива в браке с Повиласом Ванагасом.