В мессенджере Telegram наблюдается сбой

Более двух тысяч пользователей сообщили о проблемах Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера, зафиксировано свыше 2 тысяч жалоб, следует из данных ресурса для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.
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