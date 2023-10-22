ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    «Цена — сумма денег, которую хочет получить продавец в обмен на определенную вещь. Стоимость — это величина затрат на...Стоимость биткоин...
  • Артур Муселимян
    Чушь городит этот Царукян. Выходит, что, защищая эту Армению, он тоже лицеприятен. Потому что он армянин. Он не может...Ненависть отдельн...
  • Е Пронина
    хорощо бы и из России всех их вывезли))Израиль эвакуиров...

Наличие оплачиваемой работы не всегда позволяет избежать бедности

Наличие оплачиваемой работы не всегда позволяет избежать бедности

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Наличие оплачиваемой работы не всегда означает возможность избежать бедности. Из-за низких заработных плат каждый пятый работник в мире остается за чертой бедности, пишет бельгийский профессор Оливье де Шуттер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх