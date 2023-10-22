Наличие оплачиваемой работы не всегда позволяет избежать бедности

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Наличие оплачиваемой работы не всегда означает возможность избежать бедности. Из-за низких заработных плат каждый пятый работник в мире остается за чертой бедности, пишет бельгийский профессор Оливье де Шуттер.
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