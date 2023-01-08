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Вучич: за поддержку санкций против России, Запад начнет требовать от Сербии и признание Косово

Вучич: за поддержку санкций против России, Запад начнет требовать от Сербии и признание Косово

Если Белград решит поддержать санкции против России, Запад может начать требовать от сербской власти и подписания соглашения с самопровозглашенной республикой Косово.

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