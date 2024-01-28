Душевный декор из ткани, шерсти и фетра!

Ткань, шерсть и фетр — доступные материалы, работу с которыми, в отличие от дерева, металла, камня способен освоить практически каждый! Предваряя комментарии некоторых читателей, стоит оговориться, что текстильный декор, действительно, пылесборник еще тот.
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