Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Душевный декор из ткани, шерсти и фетра!

Душевный декор из ткани, шерсти и фетра!

Ткань, шерсть и фетр — доступные материалы, работу с которыми, в отличие от дерева, металла, камня способен освоить практически каждый! Предваряя комментарии некоторых читателей, стоит оговориться, что текстильный декор, действительно, пылесборник еще тот.

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