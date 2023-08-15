Путин призвал мировое сообщество объединиться

Призыв объединить усилия, для преодоления глобальных вызовов и рисков конфронтации, адресовал к мировому сообществу президент России Владимир Путин, 15 августа в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
Призыв объединить усилия, для преодоления глобальных вызовов и рисков конфронтации, адресовал к мировому сообществу президент России Владимир Путин, 15 августа в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
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