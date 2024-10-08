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Царьград

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В троллейбусах Коврова начали монтировать валидаторы

В троллейбусах Коврова начали монтировать валидаторы

Новые аппараты не выдают чеки пассажирам троллейбусов и автобусов в Коврове.В минувшие выходные в троллейбусах Коврова начали вешать первые валидаторы - аппараты для оплаты проезда без кондуктора.

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