Возле торгового комплекса «Терминал» в Омске сделали платную парковку. По словам очевидцев, количество автомобилей там теперь резко сократилось.
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Возле торгового комплекса «Терминал» в Омске сделали платную парковку. По словам очевидцев, количество автомобилей там теперь резко сократилось.