Соединенным Штатам нужно 4 года для замены импорта урана из России, — помощник главы Минэнерго Ирэн ОрлонскаяПо словам помощницы руководителя Министерства энергетики США, Кэтрин Хафф, для уменьшения зависимости от поставок российского обогащенного урана необходимо провести строительство новых мощностей в течение 3-4 лет.