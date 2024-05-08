Соединенным Штатам нужно 4 года для замены импорта урана из России, — помощник главы Минэнерго Ирэн ОрлонскаяПо словам помощницы руководителя Министерства энергетики США, Кэтрин Хафф, для уменьшения зависимости от поставок российского обогащенного урана необходимо провести строительство новых мощностей в течение 3-4 лет.
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