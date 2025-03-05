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Царьград

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Лукашенко советует США: договаривайтесь с Китаем, а не нападайте

Лукашенко советует США: договаривайтесь с Китаем, а не нападайте

Александр Лукашенко призвал США к переговорам с Китаем вместо конфликтов. В интервью блогеру Марио Науфалу он дал совет американскому президенту Дональду Трампу: "Не нападать на Китай, а искать соглашение".

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Комментарии
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zs
zhanna simonova
Да не будет у США войны с Китаем,потому,что штатов останется 9
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21 час.
ЮК
Юрий Кушнарев
великий мировой политический деятель лукашенко даёт бесплатные советы.Кто бы ещё их услышал.
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17 час.
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