Лукашенко советует США: договаривайтесь с Китаем, а не нападайте

Александр Лукашенко призвал США к переговорам с Китаем вместо конфликтов. В интервью блогеру Марио Науфалу он дал совет американскому президенту Дональду Трампу: "Не нападать на Китай, а искать соглашение".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии