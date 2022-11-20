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Капризов набрал 0+1 в 5-м матче подряд. У него 10+10 в 18 играх

Капризов набрал 0+1 в 5-м матче подряд. У него 10+10 в 18 играх

Кирилл Капризов набрал 0+1 в 5-м матче подряд. Форвард «Миннесоты» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:1 ОТ).

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