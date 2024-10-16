Эксперт рассказал о плюсах и минусах «автоупрощенки» для бизнеса

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) - это альтернатива упрощенной системы налогообложения (УСН), рассказал эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.
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