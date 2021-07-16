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Полиция обвиняет мужчину, оскорблявшего Фердинанда, в расистских и гомофобных высказываниях и жестах

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подвергся оскорблениям на почве расизма во время матча «Вулверхэмптона» с «МЮ» (1:2).

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