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Ученый-агроном рассказал, как правильно удобрять лук для получения высокого урожая

Ученый-агроном рассказал, как правильно удобрять лук для получения высокого урожая

Для получения высокого урожая лука важно регулярно вносить специальные удобрения. По словам Анастасии Коврижных, агронома и ландшафтного дизайнера, существует несколько видов удобрений, которые подходят для этого овоща.

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