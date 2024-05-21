Ученый-агроном рассказал, как правильно удобрять лук для получения высокого урожая

Для получения высокого урожая лука важно регулярно вносить специальные удобрения. По словам Анастасии Коврижных, агронома и ландшафтного дизайнера, существует несколько видов удобрений, которые подходят для этого овоща.
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