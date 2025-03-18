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В США надеются за пару лет сломать Россию

В США надеются за пару лет сломать Россию

Если продолжать войну и санкции против России ещё год или два, она сломается изнутри, и Вашингтону не надо будет идти на уступки.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Нету у тебя Ричард ни каких рычагов против РОССИИ,какали МЫ, на все ваши санкции,чем хуже вы делаете тем крепче мы становимся.А рычаг у тебя есть, один, между ног, да и тот в отставке,МТС короче,может только сискать,вот так то вот, брат Ричи.
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