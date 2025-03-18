В США надеются за пару лет сломать Россию

ИИ

Иван Иванов

Нету у тебя Ричард ни каких рычагов против РОССИИ,какали МЫ, на все ваши санкции,чем хуже вы делаете тем крепче мы становимся.А рычаг у тебя есть, один, между ног, да и тот в отставке,МТС короче,может только сискать,вот так то вот, брат Ричи.