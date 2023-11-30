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КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» против «Куньлуня»

КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» против «Куньлуня»

«Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» встретится на выезде с «Куньлунем». Фонбет Чемпионат КХЛ Сибирь – Адмирал Дата проведения 30 ноября, 15.

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