БлокнотРУ «Просроченного» президента Украины Владимира Зеленского предал самый близкий человек.
«Это должно было произойти»: Зеленского предал самый близкий ему человек
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Игорь Кинжалов
сопля зелёная возомнила себя пупом земли, наркотики подвели...
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22 час.
Гарибян Сусанна
Ничего странного в этой мимике нет, понимает зеля, что конец близок и не знает, что делать. Ему много обещали, а в результате он остался один. И ничего уже изменить нельзя, впереди бездна...
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20 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Зеленского предал самый близкий ему человек" В пирамиде самых близких людей, на первом месте мама, потом папа, потом - дети. Вряд ли Ермак зачал Зеленского. Он так, попутчик по тропе к правлению, до поры - до времени, пока интересы совпадают. А когда начнут делить клад - может быть сцена с Попандопало из "Свадьбы в Малиновке"...
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14 час.
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