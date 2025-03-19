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«Это должно было произойти»: Зеленского предал самый близкий ему человек

«Это должно было произойти»: Зеленского предал самый близкий ему человек

БлокнотРУ «Просроченного» президента Украины Владимира Зеленского предал самый близкий человек.

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Комментарии
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Игорь Кинжалов
сопля зелёная возомнила себя пупом земли, наркотики подвели...
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ВМ
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&quot;Зеленского предал самый близкий ему человек&quot;                                           В пирамиде самых близких людей, на первом месте мама, потом папа, потом - дети. Вряд ли Ермак зачал Зеленского. Он так, попутчик по тропе к правлению, до поры - до времени, пока интересы совпадают. А когда начнут делить клад - может быть сцена с Попандопало из &quot;Свадьбы в Малиновке&quot;...
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14 час.
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