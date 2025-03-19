«Это должно было произойти»: Зеленского предал самый близкий ему человек

Ничего странного в этой мимике нет, понимает зеля, что конец близок и не знает, что делать. Ему много обещали, а в результате он остался один. И ничего уже изменить нельзя, впереди бездна...

ВМ

Владимир Минаков

"Зеленского предал самый близкий ему человек" В пирамиде самых близких людей, на первом месте мама, потом папа, потом - дети. Вряд ли Ермак зачал Зеленского. Он так, попутчик по тропе к правлению, до поры - до времени, пока интересы совпадают. А когда начнут делить клад - может быть сцена с Попандопало из "Свадьбы в Малиновке"...