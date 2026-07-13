Звезда «Индиана Джонса» Форд отметил 84-летие без рубашки и на велосипеде

Американский актер Харрисон Форд отметил 84-летие велосипедной прогулкой по улицам Лос-Анджелеса. Как сообщили в Page Six, артист появился на публике без рубашки, продемонстрировав отличную физическую форму.
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