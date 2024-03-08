Финский муниципалитет Виролахти может исчезнуть из-за закрытия границы с Россией

Экономика города сильно зависела от туристов с восточной границы. После закрытия границы с Россией, финский муниципалитет Виролахти столкнулся с возможностью исчезновения в ближайшем будущем, предупреждает издание Yle.
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