"Страна.ua": у жителей Мирнограда в ДНР остались считанные дни на эвакуацию

У жителей Мирнограда в Донецкой народной республике остаются считанные дни на эвакуацию. Об этом заявил назначенный Киевом глава Мирноградской городской военной администрации Игорь Третьяк, передает "Страна.
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