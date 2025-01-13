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Овчинский: В 2024 году ЕКЦ Градостроительного комплекса провел более 680 консультаций для застройщиков

Овчинский: В 2024 году ЕКЦ Градостроительного комплекса провел более 680 консультаций для застройщиков

В 2024 году специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы провели 682 консультации застройщиков по предоставлению в электронном виде государственных услуг в сфере строительства.

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