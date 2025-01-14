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Средние зарплатные предложения за год увеличились на 15 процентов

Средние зарплатные предложения за год увеличились на 15 процентов

Эксперты проанализировали средние предлагаемые зарплаты по итогу 2024 года в сравнении с 2023 годом: средняя сумма оклада, которую новосибирские работодатели указывали в вакансиях, выросла за год на 15 %.

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