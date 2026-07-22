Охлобыстин встретил юбилей между ролями

Иван Охлобыстин встречает 60-летие человеком, которого трудно уложить в одну строку титров. В российской культуре он давно существует не только как актер, но и как явление: резкое, непредсказуемое, спорное, но неизменно заметное.
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