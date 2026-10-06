Цена билетов на последний матч Овечкина в НХЛ достигла $6,1 тысячи

Цена билетов на последний матч заключительного сезона капитана американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ (Национальной хоккейной лиге) превысила $6,1 тыс.
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