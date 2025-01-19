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Мировое обозрение

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Зеленский убирает конкурентов. Порошенко приготовиться

Зеленский убирает конкурентов. Порошенко приготовиться

Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность» после обвинения сына олигарха Алексея Порошенко в уклонении от призыва и обыска у нардепа Андрея Лопушанского заявила о политическом давлении и политически мотивированных уголовных делах, которые штампуют власти против депутатов оппозиционной фракции в ВР.

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