Зеленский убирает конкурентов. Порошенко приготовиться

Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность» после обвинения сына олигарха Алексея Порошенко в уклонении от призыва и обыска у нардепа Андрея Лопушанского заявила о политическом давлении и политически мотивированных уголовных делах, которые штампуют власти против депутатов оппозиционной фракции в ВР.