ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР из РСЗО HIMARS

Киевские каратели обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS. Об этом 21 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).