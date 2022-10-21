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ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР из РСЗО HIMARS

Киевские каратели обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS. Об этом 21 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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