Над Рязанской областью уничтожили шесть беспилотников

Он отметил, что в результате атаки беспилотников пострадавшие и повреждения отсутствуют. Всего за прошедшую ночь ВС РФ сбили 635 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.