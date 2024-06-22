БПЛА коалиции США поразил грузовик в Сирии

БПЛА MQ-1C международной антитеррористической коалиции атаковал грузовик с гражданами Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов 22 июня.
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