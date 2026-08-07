Соус "болоньезе" из баклажанов на зиму

Этот соус — как итальянское кино: в нём есть страсть (лёгкая острота), романтика (аромат трав) и счастливый финал (когда ты открываешь баночку, и понимаешь, что лето никуда не исчезло)! Мясом в этом соусе "притворяются" баклажаны, которые впитывают в себя вкус томата и специй.
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