Соус "болоньезе" из баклажанов на зиму

Этот соус — как итальянское кино: в нём есть страсть (лёгкая острота), романтика (аромат трав) и счастливый финал (когда ты открываешь баночку, и понимаешь, что лето никуда не исчезло)! Мясом в этом соусе "притворяются" баклажаны, которые впитывают в себя вкус томата и специй.