Депутат Вторыгина: у советской системы образования было много достоинств

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с RT прокомментировала идею председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования.