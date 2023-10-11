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Депутат Вторыгина: у советской системы образования было много достоинств

Депутат Вторыгина: у советской системы образования было много достоинств

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина в беседе с RT прокомментировала идею председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования.

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