«Властителю женских сердец обрезали крылья!»: Самый половозрелый мэр страны, после озорной поездки с «коллегой», ушёл со своего поста. Скорбим...

В мире не было, нет и никогда не будет справедливости. Особенно в безжалостной России. Яркой звездой вспыхнул на всю Россию и эпохально прославил свой город мэр Чувашского Алатыря Павел Викторович Аринин.
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