Небензя: Россия не может смириться с бездействием СБ ООН по конфликту в Газе

Россия не может смириться с бездействием Совбеза ООН по проблеме урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.
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