Плата за невнимательность: поездка из Петербурга в Мурманск обошлась в 40 тысяч рублей

Крупную суму потеряла пассажирка BlaBlaCar, пытаясь найти попутную машину.45-летняя женщина из Петербурга стала жертвой мошенника, когда пыталась забронировать поездку в Мурманскую область через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar.
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