ИЗВЕСТИЯ iz

6 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    А из своих должников Кремлю выгоднее держать должниками,чем  "союзниками"власти.Эксперт объяснил ...
  • Татьяна Цвиклевская
    Печально...СМИ назвали причи...
  • Фаина Юсупова
    Твари Америка и Запад,вы не люди,вы звери которых надо изолировать ото всего на свете.Сенат США одобрил...

Суд притяжных: идеальные наночастицы изнутри уничтожат раковые клетки

Суд притяжных: идеальные наночастицы изнутри уничтожат раковые клетки

Российские ученые разработали технологию получения наночастиц магнетита очень высокой частоты. Это вещество вводят в раковую опухоль и, воздействуя на него магнитным полем, нагревают до температуры более 40 ℃, что вызывает гибель больных клеток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх