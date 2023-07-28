Суд притяжных: идеальные наночастицы изнутри уничтожат раковые клетки

Российские ученые разработали технологию получения наночастиц магнетита очень высокой частоты. Это вещество вводят в раковую опухоль и, воздействуя на него магнитным полем, нагревают до температуры более 40 ℃, что вызывает гибель больных клеток.
Российские ученые разработали технологию получения наночастиц магнетита очень высокой частоты. Это вещество вводят в раковую опухоль и, воздействуя на него магнитным полем, нагревают до температуры более 40 ℃, что вызывает гибель больных клеток.
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