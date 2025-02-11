Tesla открыла завод по производству накопителей энергии в Шанхае 

Гигафабрика американского автопроизводителя Tesla в Шанхае, предназначенная для производства аккумуляторных батарей Tesla "Megapack", во вторник начала работу, что ознаменовало значительное расширение присутствия компании в Китае, сообщает romanian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии