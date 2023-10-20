Экспорт российской нефти в Китай вырос на 24 процента за 2023 год

В период с января по сентябрь КНР импортировала из России около 80 миллионов тонн нефти на сумму более 43,5 миллиарда долларов, общий годовое значение выросло на 24,4%, сообщило главное таможенное управление страны.
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