Жители Васильевского острова недовольны работой по уходу за газонами

Дома на Морской набережной первыми принимают на себя песочный удар. Газоны перед зданиями представляют собой небольшую полоску зелени, однако, по словам местных жителей, коммунальщики пытаются уничтожить эту важную для здоровья и проживания жителей зеленую защиту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии