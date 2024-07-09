Жители Васильевского острова недовольны работой по уходу за газонами

Дома на Морской набережной первыми принимают на себя песочный удар. Газоны перед зданиями представляют собой небольшую полоску зелени, однако, по словам местных жителей, коммунальщики пытаются уничтожить эту важную для здоровья и проживания жителей зеленую защиту.